Племянница культовой украинской певицы Софии Ротару жестко обратилась к своим хейтерам

Артистка, которая выступает под псевдонимом Sonya Kay, недавно объявила о том, что возвращается на сцену после трагедии в семье. Прошлой весной Соня потеряла отца, а позже ее мать заболела коронавирусом и очень тяжело переносила болезнь. Сегодня певица впервые призналась, что на этом фоне у нее развилась депрессия, побороть которую было нелегко.

Впрочем, Sonya Kay объявила, что сейчас ей это удалось, и она уже готовится к возвращению на сцену.

Как сообщает Politeka.net, певица также поделилась в своем Инстаграм эмоциональным постом. В нем Соня решила подать невербальный сигнал своим хейтерам. Певица опубликовала снимок, на котором показывает на камеру средний палец, прижимая его к своему языку. Одета звезда в белую водолазку с неприличным словом на английском языке, а на ее лица и руке красуются милые стикеры с пандами.

«Всем хейтерам, которые не ждали», - подписала фото Соня.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Ты – Огонь», «Воу Сонечка что за шикарность», «Вот это молодец», «Мы в шоке», - пишут люди.

Напомним, племянница Ротару необычно украсила лицо, засветив, с кем провела день.

Как сообщала Politeka, "обновленная" племянница Софии Ротару в экстра-мини потрясла видом на прогулке в Киеве.

Также Politeka писала, что племянница Ротару с новой прической и во всем черном впечатлила внешностью.