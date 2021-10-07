Известная артистка Кристина Орбакайте показала кадры с публичного выхода, на которых позирует в новом образе.

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз 50-летняя звезда поделилась в сети свежими фото со своего публичного выхода – она побывала закрытом показе шоу в театре-кабаре.

На новых фотографиях Кристина появилась в необычном образе – на ней облегающая кофта с воротников и пышная черная юбка до пят, и все это крашено массивным золотистым ожерельем на шее. Волосы артистки собраны в высокий тугой пучок, а ее лицо выглядит помолодевшим и подтянутым, на нем яркий макияж.

В подписи к фото Орбакайте рассказала о мероприятии, которое посетила, а фанаты тут же принялись комментировать снимки: "Одно лицо с мамой", "Сейчас Вы с мамой вообще стали похожи прическами и цветом волос", "Вы лучше всех!", "Как всегда, великолепна", "Две красотки", "Очень красивая", "Кристина, вы такая стильная".

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