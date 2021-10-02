Кристина Орбакайте, дочь легендарной эстрадной певицы Аллы Пугачевой, показала, как проводит время в спортзале
Как пишет Politeka.net, Кристина Орбакайте является старшей дочерью Аллы Пугачевой и построила успешную карьеру певицы, пойдя по стопам мамы. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Кристина была в спортивном костюме, позируя у боксерской груши. Орбакайте надела черную бандану, а на руках можно увидеть боксерские перчатки. Певица опубликовала две фотографии, показав, как подготовилась к будущему.
"В полной готовности ко всему новому и интересному!", - написала Кристина.
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Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ничего себе", "Какой томный секси взгляд! Я Вас обожаю!", "Какая же вы все таки любимая", "Так держать", "Ого", "Кристина, очень ждём вас в кино. Или лучше в сериале, чтоб подольше. Несколько сезонов. Хотя, семья не отпустит наверное...".
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