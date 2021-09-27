Певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь исполнительницы Аллы Пугачевой, рассказала о новой работе

Известная артистка уже несколько десятков лет занимается творчеством, и не забывает экспериментировать, передает Politeka.net. Кристина Орбакайте участвует в разных шоу.

Так, например, в на днях певица снялась в программе "Дуэты". Артистка появилась на проекте в красивом черном платье на тонких бретельках и с глубоким вырезом.

Из фото становится понятно, что певица исполнила песню в дуэте с актером Гошей Куценко, с которым сыграла супружескую пару в трех фильмах "Любовь-морковь".

"Шоу «Дуэты» на @tvrussia Очень интригующий и красивый проект... Наш дуэт с @goshakutsenko этому подтверждение 👥 ", - написала Кристина Орбакайте, на одном из фото держа руку Куценко.

За восемь часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев:

"Невероятно романтичный номер и песня😍как же это было красиво!❤✨", "Это было очень нежно и романтично😍 и немножко грустно", "Кристина, спасибо за то, что Вы такая естественная, натуральная, добрая, талантливая и прекрасная!!! У Вас с Гошей Куценко получился чудесный номер! 👍👍👍👋👋👋💐💐💐💐💐", "Красивая шикарная успешная Кристина😍", "Кристина элегантна и умна и мега стильный человек в целом!!!".