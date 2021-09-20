Известная певица Кристина Орбакайте удивила новой внешностью для роли в сериале

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая недавно отметила 50-летний юбилей, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети очаровательным кадром, на котором предстала в совершенно новой внешности.

На новой фотографии Кристина запечатлена, видимо, в одной из съемочных локаций сериала "Тест на беременность", в котором сейчас она снимается. Перед камерой звезда появилась в черной атласной пижаме, поверх которой надела длинную кружевную накидку тоже темного оттенка. При этом больше всего внимания привлекает новая прическа певицы – здесь она брюнетка с короткими непослушными волосами.

В подписи к фото Орбакайте раскрыла подробности съемок, а в поклонники тут же принялись комментировать ее новый образ: "Как неожиданно видеть вас брюнеткой! Очень красиво", "Глаз не отвести, порода", "Кристина, удачи! Уверена, все будет отлично. А мы, с удовольствием посмотрим", "Как круто!", "Ого! Удачи на съёмках", "С чёлкой было бы ещё эффектнее", "Какая Вы необычная в тесном цвете. Хороших съёмок! И вдохновения для подготовки шоу!", "Не узнала вас, Кристина. Непривычно видеть вас брюнеткой".

Напомним, Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?".

Как сообщала Politeka, Орбакайте похвасталась талантом взрослого внука Пугачевой, семья может гордиться: "Ого, как круто".

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