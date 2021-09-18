Певица Кристина Орбакайте похвасталась достижениями своего старшего сына Никиты Преснякова

Как передает Politeka.net, внук Аллы Пугачевой и общий сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита сыграл главную роль в спектакле под названием «Безымянная звезда».

Представление состоялось в театре Сергея Безрукова в эти дни в Москве. Об этом гордая мама сообщила на страницах соцсетей.

«Вчера не только, как гордая и счастливая мама, но и как коллега и зритель была в восторге от премьеры спектакля #безымяннаязвезда 💫 в @teatr_mgt Какой же потрясающий дуэт получился у @snatkina_anna и @npresnyakov Спасибо, дорогой @s_bezrukov за веру, оптимизм и постоянный творческий поиск. Браво 👏 👏❤️», - написала Кристина Орбакайте у себя в Инстаграм.

29-летний Никита Пресняков сыграл роль учителя астрономии Мари Мирою.На эту роль было 12 претендентов, однако досталась она именно внуку Аллы Борисовны.

Выбор пал на Никиту не просто так. Спектакль музыкальный, и главный герой должен уметь петь. Поэтому вокальные данные Преснякова помогли ему одержать «победу» в конкурсе на роль.

Поклонники принялись поздравлять Кристину Орбакайте и ее старшего сына.

"Никита очень талантливый, не сомневаюсь, что может все. Поздравляю тебя, мамочка ! Так приятно гордиться детьми. 👏👏👏",

"Ого, как круто 🔥 поздравляю и тебя и @npresnyakov 👌😊 браво!",

" Вчера была на премьере, у Вас потрясающий сын!!! 🙌Невероятно талантливый - и голос, и харизма, и актерский талант! Очень органичный артист!!! Восхищена! ",

"Есть чем гордиться. Действительно талантливый человек. Шаг за шагом..... Всё будет, всё получится. Удачи Никите", - пишут в сети.

Напомним, что Никита Пресняков впечатлил опасным трюком посреди улицы: "Борюсь с гравитацией".

Как сообщала Politeka, у Никиты Преснякова обнаружили опухоль: "сильно похудели".

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