Внук Пугачевой Никита Пресняков рассказал, чем занимается, после обвинений в бездельничестве

Как сообщает Politeka.net, внук российской примадонны Аллы Пугачевой, и сын знаменитых родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита часто радует своих поклонников яркими публикациями в микроблоге Instagram. В этот раз парень поделился забавным фото, а подписи к нему рассказал, чем он занимается, ответив на обвинения хейтеров в бездельничестве.

По словам Никиты, у него сейчас плотный график и очень много дел. Парень каждый день тренируется для участия в "Ледниковом Периоде", также ежедневно у него репетиции в театре и стримы в сети. Кроме того, он работает над вторым альбомом своей группы и еще монтирует клипы на заказ. "Ну в общем до Нового Года не п*рнуть и я этому безумно рад. P.S. Какой же я бездельник… уж лучше бы на завод шел работать", - пошутил Пресняков-младший, отвечая на обвинения хейтеров.

В комментариях к публикации парня пользователи призвали его никого не слушать и заниматься своим делом: "Ты не обращай внимания на тех, кто пишет, что ты бездельник, сами они трутни", "А какая разница, кто и что пишет. Никогда ни перед кем не оправдывайтесь", "Теперь понятно почему вы так сильно похудели". Прокомментировала пост сына и его мать-певица, она написала: "Я горжусь тобой".

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