Певица Кристина Орбакайте со старшим сыном Никитой Пресняковым и его женой побывала на вечеринке по случаю дня рождения двойняшек Пугачевой и Галкина

50-летняя Орбакайте поделилась кадрами с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, 18 сентября детям примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, Гарри и Лизе, исполнилось восемь лет. Малышам устроили праздник в стиле «Звездных войн».

День рождения праздновали в замке Пугачевой в поселке Грязь. Именинников нарядили в белые наряды. Гарри отметился в костюме с жакетом и рубашкой, а его сестра — в пышном платье из органзы с рукавами-фонариками и золотым поясом. Их мама, Алла Борисовна, отдала предпочтение излюбленному черному цвету. К платью с поясом она подобрала головной убор из перьев.

"Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось 8 лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья! 🥳❤️", - подписала кадры Орбакайте.

Пользователи с жаром комментируют событие:

"У Никиты очень красивая девушка (жена), Гарри и Лиза просто обворожительные ребятишки. Всем счастья!!!💯😊👍"

"Никита старше мамы выглядит"

"А почему мама именинников в трауре? - вечерний наряд и чёрный стройнит"

"Мама в черном, не праздричный прикид😂"

"У Аллы траур, вся в чёрном на Д.Р. детей?.."

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