Популярная артиска и дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала семейное фото

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте известна как певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Девушка ведет сольную карьеру с ранних лет. У неё трое детей - Никита, Дени и Клавдия. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Кристина Орбакайте поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, певица замужем третий раз. В 2005-ом году она объявила о том, что заключила брак с американским предпринимателем Михаилом Земцовым. У них родилась дочь - Клавдия, сейчас ей 9 лет. На снимке Кристина со своим мужем Михаилом и их дочерью Клавой.

"Нас ждёт 4 класс 🙌🎒📚 Всех с Днём Знаний!", - поздравила Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для певицы: "Красивая и счастливая семья!", "Чудесны как всегда", "Дочка у Кристины Орбокайте такая приятная", "Кристина, Вы когда без сценического макияжа- сразу на 10 лет моложе выглядите!", "Вы очень красивая пара❤️❤️❤️Любви ,добра и понимания..."

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