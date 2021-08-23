Известная певица Кристина Орбакайте поделилась с фанатами необычным фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото, на котором появилась в молодежном луке.

На фотографии Кристина запечатлена в интересной темной комнате – единственный источник света похожая на ультрафиолетовую лампа, которую певица держит поднятыми вверх руками. Перед камерой артистка появилась в замысловатом облегающем платье, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и бюст. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой на губах.

В подписи к кадру Орбакайте ничего не написала, оставила лишь хэштег #якристинаорбакайте. А поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая звезду комплиментами: "Блеск красивой женщины ярче, чем звезды на небе, поэтому совершенно напрасно сопротивляться власти ее красоты", "Кристина, вы очаровательны", "Красотка", "Очень красивая", "Такая молоденькая", "Королева", "Огонь", "Любимая", "Обожаю тебя".

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