Відома російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте здивувала новий образ перед відпусткою
Як повідомляє Politeka.net, відома російська артиста, дочка Примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу чарівне пляжне фото, на якому вразила моложавим виглядом.
На знімку Крістіна відображена в цікавій локації, вона сперлася об косяк і відвернула голову. Перед камерою співачка з'явилася в сміливому образі - на ній коротенькі білі шорти і напівпрозора світла майка, під якою просвічується чорно-білий смугастий купальник, а на шиї висить золотисте прикраса. Волосся артистки укладені в акуратну зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
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У підписі до фотографії Орбакайте написала: "Настрій до... відпустки". Користувачі тут же почали коментувати новий образ красуні: "Аристократична, чудова", "Красива", "Крістіна, як завжди, шикарна красуня", "Нереальна", "Красуня", "Карколомний лук!", "Скільки вам тут років, Крістіна?", "Шикарний".
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