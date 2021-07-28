Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте удивила новый образом перед отпуском

Как сообщает Politeka.net, известная российская артиста, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очаровательное пляжное фото, на котором поразила моложавым видом.

На снимке Кристина запечатлена в интересной локации, она облокотилась о косяк и отвернула голову. Перед камерой певица появилась в смелом образе – на ней коротенькие белые шорты и полупрозрачная светлая майка, под которой просвечивается черно-белый полосатый купальник, а на шее висит золотистое украшение. Волосы артистки уложены в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Орбакайте написала: "Настроение до… отпуска". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ красотки: "Аристократичная, восхитительная", "Красивая", "Кристина, как всегда, шикарная красотка", "Нереальная", "Красавица", "Сногсшибательный лук!", "Сколько вам здесь лет, Кристина?", "Шикарная".

Напомним, Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все...".

Как сообщала Politeka, Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного красавца: "Прямо идеальная пара".

Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".