Известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте удивила новый образом перед отпуском
Как сообщает Politeka.net, известная российская артиста, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очаровательное пляжное фото, на котором поразила моложавым видом.
На снимке Кристина запечатлена в интересной локации, она облокотилась о косяк и отвернула голову. Перед камерой певица появилась в смелом образе – на ней коротенькие белые шорты и полупрозрачная светлая майка, под которой просвечивается черно-белый полосатый купальник, а на шее висит золотистое украшение. Волосы артистки уложены в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.
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В подписи к фотографии Орбакайте написала: "Настроение до… отпуска". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ красотки: "Аристократичная, восхитительная", "Красивая", "Кристина, как всегда, шикарная красотка", "Нереальная", "Красавица", "Сногсшибательный лук!", "Сколько вам здесь лет, Кристина?", "Шикарная".
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