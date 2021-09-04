Дочь Алла Пугачевой Кристина Орбакайте сияла на сцене в сногсшибательном образе

Как пишет Politeka.net, 50-летняя Кристина Орбакайте для многих поклонников является эталоном женственности.

Она всегда следит за своей внешностью, а на сцене блистает в ярких образах. Певица любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру.

Перед зрителями Кристина появилась в сверкающем коротком платье серебристого цвета. Свой искристый наряд дочь Пугачевой соединила с черными ботинками на очень высоком каблуке из-за чего стройные ноги Орбакайте стали выглядеть еще длиннее.

Дополнением к образу стали небрежная прическа и сияющая улыбка — выглядела певица роскошно.

«Задорно встречаем осень весенними песнями! 💜», - подписала артистка.

Поклонники восхитились от увиденного.

"Красотка",

"Ой, Боги мои",

"Криська наша куколка❤️❤️❤️", - высказались в сети.

Напомним, что Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все...".

Как сообщала Politeka, Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного красавца: "Прямо идеальная пара".

Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".