Дочь Алла Пугачевой Кристина Орбакайте сияла на сцене в сногсшибательном образе
Как пишет Politeka.net, 50-летняя Кристина Орбакайте для многих поклонников является эталоном женственности.
Она всегда следит за своей внешностью, а на сцене блистает в ярких образах. Певица любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру.
Перед зрителями Кристина появилась в сверкающем коротком платье серебристого цвета. Свой искристый наряд дочь Пугачевой соединила с черными ботинками на очень высоком каблуке из-за чего стройные ноги Орбакайте стали выглядеть еще длиннее.
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Дополнением к образу стали небрежная прическа и сияющая улыбка — выглядела певица роскошно.
«Задорно встречаем осень весенними песнями! 💜», - подписала артистка.
Поклонники восхитились от увиденного.
"Красотка",
"Ой, Боги мои",
"Криська наша куколка❤️❤️❤️", - высказались в сети.
Напомним, что Дочь Пугачевой Орбакайте сразила образом в обтягивающем платье и коже: "С возрастом все...".
Как сообщала Politeka, Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного красавца: "Прямо идеальная пара".
Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".