Внук российской певицы Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита очаровал поклонников вокальными данными

Как передает Politeka.net, Пресняков-младший рос в звездной семье, поэтому его судьба фактически была предрешена еще с детства. Сейчас парень активно занимается вокалом, снимается в кино и играет в театре. Участвует Никита также в популярных телевизионных проектах.

У себя в Инстаграм 30-летний артист решил продемонстрировать свои вокальные данные. Парень показал, что отменно владеет своим голосом и умеет петь в очень разных техниках.

«Экстремальные техники вокала», - подписал видео Пресняков.

В комментариях Преснякова стали расхваливать.

«Супер талант. Здесь природа на детях не отдыхала. А наоборот все таланты собрал. Уважаю молодец», «Талантливый парень, голос шикарный! Браво», «Красавец», «От всей души рада за Аллу Борисовну , Кристину и конечно Володю Преснякова! Какой прекрасный мужчина вырос! Достойный!», «Как боженька раздал», «Красивый голос», «Никита, почему Вы не мировая звезда?», - пишут люди.

Напомним, что Никита Пресняков впечатлил опасным трюком посреди улицы: "Борюсь с гравитацией".

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