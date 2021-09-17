Внук российской певицы Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита очаровал поклонников вокальными данными
Как передает Politeka.net, Пресняков-младший рос в звездной семье, поэтому его судьба фактически была предрешена еще с детства. Сейчас парень активно занимается вокалом, снимается в кино и играет в театре. Участвует Никита также в популярных телевизионных проектах.
У себя в Инстаграм 30-летний артист решил продемонстрировать свои вокальные данные. Парень показал, что отменно владеет своим голосом и умеет петь в очень разных техниках.
«Экстремальные техники вокала», - подписал видео Пресняков.
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В комментариях Преснякова стали расхваливать.
«Супер талант. Здесь природа на детях не отдыхала. А наоборот все таланты собрал. Уважаю молодец», «Талантливый парень, голос шикарный! Браво», «Красавец», «От всей души рада за Аллу Борисовну , Кристину и конечно Володю Преснякова! Какой прекрасный мужчина вырос! Достойный!», «Как боженька раздал», «Красивый голос», «Никита, почему Вы не мировая звезда?», - пишут люди.
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