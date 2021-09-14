Онук співачки Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков, розповів про свій розпорядок дня, а також торкнувся теми хвороби
Микиту Преснякова часто звинувачують у соцмережах у неробстві, пише Politeka.net. У своєму новому пості в Instagram музикант вирішив розставити всі крапки над "і".
Як виявилося, зараз онук Пугачової готується до шоу "Льодовиковий період", в якому бере участь.
Крім того, музикант репетирує днями у губернському театрі, проводить стріми, записує альбом своєї групи "Multiverse" і монтує кліпи.
За зізнанням артиста, до нового року у нього забитий весь графік.
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Користувачі Мережі підтримали Преснякова-молодшого в коментарях. Деякі зазначили, що фігура того сильно змінилася: "Тепер зрозуміло чому ви так сильно схудли", на що Микита відповів: "Дієта "стіл #5" ще через поліпи жовчного міхура".
Так, стало відомо, що в онука Пугачової виявили доброякісні пухлини, що походять з жовчнопузирного епітелію.
За словами медиків, в більшості випадків перебіг хвороби безсимптомний, але іноді можуть з'являтися тупі болі або коліки. Через хворобу артисту довелося повністю відмовитися від м'яса. Однак, як видно, недуга не заважає йому займатися улюбленими справами.
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