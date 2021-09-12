Онук Пугачової Микита Пресняков розповів, чим займається, після звинувачень у неробстві

Як повідомляє Politeka.net, онук російської Примадонни Алли Пугачової, і син знаменитих батьків Христини Орбакайте і Володимира Преснякова Микита часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в мікроблозі Instagram. Цього разу хлопець поділився кумедним фото, а підписи до нього розповів, чим він займається, відповівши на звинувачення хейтерів у неробстві.

За словами Микити, у нього зараз щільний графік і дуже багато справ. Хлопець щодня тренується для участі в "льодовиковому періоді", також щодня у нього репетиції в театрі і стріми в мережі. Крім того, він працює над другим альбомом своєї групи і ще монтує кліпи на замовлення. "Ну загалом до Нового року не п*рднути і я цьому шалено радий. P. S. який же я нероба... вже краще б на завод йшов працювати", - пожартував Пресняков-молодший, відповідаючи на звинувачення хейтерів.

У коментарях до публікації хлопця користувачі закликали його нікого не слухати і займатися своєю справою: "Ти не звертай уваги на тих, хто пише, що ти нероба, самі вони трутні", "А яка різниця, хто і що пише. Ніколи ні перед ким не виправдовуйтеся", "Тепер зрозуміло чому ви так сильно схудли".Прокоментувала пост сина і його мати-співачка, вона написала: "Я пишаюся тобою".

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