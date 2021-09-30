Дочь известной российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась фотографией со своим мужем
Как пишет Politeka.net, 50-летняя известная российская певица и актриса литовского происхождения Кристина Орбакайте уже 16 лет живет в счастливом браке со своим вторым мужем – американским предпринимателем и владельцем стоматологического центра Михаилом Земцовым.
В своем Instagram Орбакайте часто делится фотографиями с мужем, от которого 9 лет назад родила дочь Клавдию. На этот раз Кристина рассказала поклонникам о совместном увлечении с Земцовым.
"Мы очень любим хайкинг-прогулки по лесным тропам в разных странах! Вчера прошли 10 км, пока погода хорошая 🍃🍂🍁 всем бодрости и здоровья 💪 ", - написала Орбакайте.
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Поклонники поставили лайки и написали много комментариев.
"Молодцы 👏 ", "Здорово 💪 зато ощутите всю прелесть природы 🍁🍁🍁 ", "Какая солнечная фотография! Тоже люблю ходить по лесным и горным тропам. Кстати, приезжайте в Чили. Здесь этих троп видимо-невидимо 😁 ", "Какие красивые и стильные!!! ❤️", " Красивая пара❤️", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужчину-красавца на отдыхе: "Похож на мексиканского барона".
Напомним, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте в мини-бикини похвасталась фигурой: "На папу похожа...".
A еще Politeka сообщала, что 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте показала, какой ее видит муж: "С годами еще прекраснее".