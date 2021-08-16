Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася сімейним фото

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською артисткою. Ще в 2005-му році співачка вступила в шлюб з третім чоловіком Михайлом Земцовим. Він є американським підприємцем і власником стоматології. Він став відомим тільки після того, як засвітився в зірковій родині Пугачової. Христина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз вона поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина зі своєю сім'єю - чоловіком Михайлом Земцовим і 9-річною донькою Клавою.

"Вечірня прогулянка з нашою малятком. Скучили", підписала фото Крістіна Орбакайте.

Шанувальники засипали сімейну пару і їх дочку безліччю компліментів: "Такі всі красиві і схожі один на одного", "Дуже красива сім'я! Обожнюю вас", "Мамапапа в одній особі. Красива дівчинка", "Як мені подобається Клавочка!".

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