Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками фотографією в купальнику

50-річна російська співачка Крістіна Орбакайте – старша дочка Примадонни Алли Пугачової від шлюбу з литовським актором та артистом цирку Міколасом Орбакасом.

Як пише Politeka.net, заслужена артистка Росії часто ділиться подробицями особистого життя у себе в Instagram. Так, цього разу Орбакайте показала шанувальникам світлину в чорному купальнику з ромашками та засвітила ідеальну фігуру. Як видно із геолокації, співачка відпочиває на грецькому острові Міконос.

Шанувальники за дві години поставили майже 18 тисяч лайків та написали багато коментарів.

" Приголомшлива 🔥🔥🔥!", "Ну що ж за красуня 😁", " Яка красива 🤤❤️", " На тата свого схожа, адже він теж худий, пощастило 😄👍👏👏🤗", " Христина, красоточка !! Фігура, купальник, шик !! Чарівна, неповторна, дивовижна !!! ❤️", " Приголомшлива яскрава стильна вічно молода 😍", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що 50-річна дочка Пугачової Орбакайте приголомшила виглядом в сукні з розрізом до стегна: "Це мама трьох дітей".

Нaгaдaємо, що Орбакате вразила кадрами з 72-річною Пугачовою в чоловічому костюмі: "На Леонтьєва Валеру схожа".

A ще Politeka повідомлялa, що дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все...".