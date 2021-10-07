Легендарная певица Алла Пугачева после неожиданного похудения и заметного увлечения уколами красоты все чаще получает критику в свой адрес из-за перемен во внешности.

Популярная исполнительница уже давно не выступает на сцене, однако продолжает обращать на себя внимание в социальной сети. Дело в том, что Пугачева ради заметного омоложения заметно поубавила в весе и даже сделала несколько подтяжек.

Новый внешний вид стал причиной для бурных обсуждений, а смелый стиль Пугачевой уже не раз критиковали в сети. В этот раз не обошлось без критики из-за узких джинсов на тощих ногах исполнительницы.

«Всегда вместе 🙏🏻❤️» - говорится в подписи к кадру.

В сети же обратили внимание на внешность Аллы Борисовны:

«Что с ногами ?😮; Причём у обоих ))); Кошмар какой-то. Безобразие. Уж который раз выкладывают это фото. Нарочно что ли; Боже мой.....; Ноги приделали чужие что ли; Прическа стильная!; Зачем выставлять это безобразие; Штанишки не надо одевать такие с такими ножками».

Ранее Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева не счастлива в браке с Максимом Галкиным.По словам критика, люди не видят настоящего состояния Пугачевой.

«Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Пугачеву — я вижу больную женщину, совершенно несчастную, растерянную. Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается», — сказал Соседов.

Напомним, что Пугачева похвасталась сыном Гарри, который растет настоящим хозяином.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева показала, как выглядела больше 50 лет назад: похожа на Ротару.

Также Politeka писала, что Пугачева в присутствии мужа стала петь дифирамбы другому мужчине: «Сашка – ты гений!».