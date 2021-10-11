Российская Примадонна, легендарная певица Алла Пугачева вместе со своим супругом артистом Максимом Галкиным всегда была в центре внимания на каждом мероприятии и концерте.

Алла Пугачева живет в браке с Максимом Галкиным уже не первый год, пара счастливо воспитывает маленьких детей от суррогатной матери и живет в настоящем личном замке, который строила для себя несколько лет. Поклонники пары часто интересуются их личной жизнью.

Поэтому на фан-страницах часто появляются памятные ролики с артисткой и ее молодым супругом. Несмотря на разницу в возрасте, частую критику и лишнее внимание в сети, звезды сохранили свои отношения.

У них даже появился свой фан-клуб в Инстаграм. Вот что пишут под архивным роликом пары:

«Смотришь и думаешь ,а ведь они счастливы вместе на самом деле!; Он классный как его не любить; Такая Алла мне нравилась больше!; Какая здесь счастливая Алла!!; Алла красавица! Макс такой надёжный!; Сладкая парочка 😍; Вот такой Алла Б. Больше нравится совсем худой мы не представляем; Как Аллу можно не любить?? Женщина – эпоха».

Ранее мы писали, что 50-летняя дочь легенды российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выпустила свой авторский аромат Kristina. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Аромат идеально отражает меня, мое настроение и, надеюсь, очарует и вас! 💗 "- написала певица.

На презентацию духов дочери пришла и Алла Борисовна. Она надела черный стильный костюм, а образ дополнила шляпкой и солнцезащитными очками. Кристина для светского мероприятия выбрала нежно-розовое платье-футляр.

Ранее Politeka писала, что внук Пугачевой лихо запалил с красивой брюнеткой: "Куда подевалась бывшая?".

Напомним, что Пугачева с новой прической и в шелковой пижаме показала себя без фильтров: "Какая светлая...".

A еще Politeka сообщала, что заметно похудевшая Пугачева обеспокоила видом в обтягивающих джинсах: "Ноги приделали чужие, что ли".