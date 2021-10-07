Легендарна співачка Алла Пугачова після несподіваного схуднення і помітного захоплення уколами краси все частіше отримує критику на свою адресу через зміни в зовнішності.

Популярна виконавиця вже давно не виступає на сцені, проте продовжує звертати на себе увагу в соціальній мережі. Справа в тому, що Пугачова заради помітного омолодження помітно зменшила у вазі і навіть зробила кілька підтяжок.

Новий зовнішній вигляд став причиною для бурхливих обговорень, а сміливий стиль Пугачової вже не раз критикували в мережі. Цього разу не обійшлося без критики через вузькі джинси на худих ногах виконавиці.

"Завжди разом 🙏 🏻 ❤ ️" - йдеться у підписі до кадру.

У мережі ж звернули увагу на зовнішність Алли Борисівни:

"Що з ногами ?😮 ; Причому у обох))); Кошмар якийсь. Неподобство. Вже вкотре викладають це фото. Навмисне чи що; Боже мій.....; Ноги приробили чужі чи що; зачіска стильна!; Навіщо виставляти це неподобство; штанці не треба одягати такі з такими ніжками".

Раніше Сергій Сосєдов заявив, що співачка Алла Пугачова не щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним.За словами критика, люди не бачать справжнього стану Пугачової.

"Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Пугачову - я бачу хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену. Ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав Сосєдов.

Нагадаємо, що Пугачова похвалилася сином Гаррі, який росте справжнім господарем.

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова показала, як виглядала більше 50 років тому: схожа на Ротару.

Також Politeka писала, що Пугачова в присутності чоловіка стала співати дифірамби іншому чоловікові: "Сашка - ти геній!».