Российская исполнительница Елка, которая известна украинцам как судья песенного шоу "Х-Фактор" прилетела в Украину, певица пришла в студию "Радио Люкс", где ее радостно встретил ведущий Слава Демин.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя популярная певица Елизавета Иванцив, сделавшая успешную карьеру под псевдонимом Елка, родилась в украинском городе Ужгород. Свою музыкальную карьеру певица начинала в составе группы "B&B". Позже Елка засветилась на шоу "Х-Фактор", где была судьей вместе с Сергеем Соседовым, Игорем Кондратюком и рэпером Серегой.

Впоследствии певица переехала в Россию, где долгое время жила и работала. Недавно появилась информация, что Елка прилетела в Украину. В сторис в Instagram радиоведущий "Радио Люкс" Слава Демин и певица спели ее известный хит "На большом воздушном шаре".

"Лиза! Привет, Лизочка!",- сказал Демин.

Как видим, Демин радостно принял Елку с распростертыми объятиями.

Отметим, ранее представители Крымскотатарского Ресурсного Центра обратился к председателю СБУ Ивану Баканову с требованием запрета въезда в Украину для российских артистов Басты, Ирины Круг и Елки, у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

По их словам, артисты нарушили украинское законодательство, посещая оккупированный Крым. Более того, исполнитель Баста открыто поддерживает аннексию Крыма и Донбасса.

Напомним, что петиция Игоря Кондратюка о запрете въезда в Украину российским исполнителям, которую он зарегистрировал на сайте Президента Украины, за 19 дней набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

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