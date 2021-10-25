16-летний Муаяд Абдельрахим, который победил на шоу "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская", продемонстрировал свой талант украинцам.

Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим победил на шоу "Співають всі". Главный приз проекта - 500 тысяч гривен, которые достались 16-летнему подростку. Певец уже набрал популярность в Инстаграм, где за ним следят почти 10 тысяч украинцев.

На новом видео, которое Муаяд опубликовал в социальной сети, певец вышел на сцену к артисту Артему Пивоварову. Абдельрахим спел вместе со звездой песню, порадовав фанатов.

"Спасибо вам большое Артем Пивоваров за такой прекрасный, невероятный и зажигательный вечер. Для меня это гордость и честь выступать с вами на одной сцене. Нету слов, одни незабываемые эмоции", - написал Муаяд.

Фанаты посмотрели более 5 тысяч раз видео и написали комментарии:

"В сотый раз повторюсь... Это пушка", "Ты прекрасно спел", "Просто нереально спел", "Жаль, что меня там не было", "Очень хочется уже на твой собственный концерт..", "Ты невероятно крут,сам по себе ты крутой", "Будущая звезда, мурашки", "Ты как будто родился на сцене... Это твое по жизни".

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