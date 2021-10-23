16-летний победитель "Співають всі" Муаяд Абдельрахим, которому Могилевская аплодировала стоя, поделился яркими фото в сети.

Как сообщает Politeka.net, юный победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим, который за короткое время просто поразил украинцев своим пением, поделился в Instagram яркими кадрами на фоне заката. Эти снимки вызвали настоящий восторг фанатов, о чем они написали в комментариях.

На новых фотографиях Муаяд запечатлен на высоком балконе многоэтажки, залитом светом закатного солнца. Перед камерой юный артист появился в клетчатых брюках и белой футболке, поверх которой накинул стильную вельветовую курточку, а на его голове завиваются игривые кудри.

В подписи к публикации Абдельрахим написал: "Всегда начинайте свой день с хороших людей и чая". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото парня, засыпая его комплиментами: "Эстетика, очень красиво", "Идеально!", "Какой офигенный вайб", "Какой ты вайбовий", "Он просто нереальны, тут без слов", "Красавчик", "Это хорошее пожелание, спасибо!", "Нереальный!", "Какая красота", "Ты лучший", "Какой красивый", "Любимчик ты", "Лучшее, что я видела", "Боже, какой красивый".

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