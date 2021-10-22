Украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном на шоу "Співають всі", показала, как ей приходилось трудиться, чтобы сбросить лишние килограммы.

Летом этого года певица заключила пари, что сбросит четыре килограмма за 10 дней, передает Politeka.net. Тогда Наталья Могилевская пообещала - она побреется налысо, если ей не удастся похудеть.

К счастью, благодаря большому упорству, артистке удалось избавиться от лишних килограмм.

В новых сторис в Инстаграм певица показала, как ей приходилось трудиться, чтобы добиться желаемого результата. Звезда бегала с палками в руках на улице ночью.

"Нашла в архиве видео, которое записывала еще летом, чтобы показать, как проходят спортивные тренировки по скандинавской ходьбе", -написала Наталья.

"Чтобы не растолстеть", - произнесла певица.

Далее артистка рассказала, чем полезна скандинавская ходьба: улучшение кровообращения, тренировка плечевого пояса, профилактика остеохондрозов, польза для дыхательной системы.

Отметим, Наталья Могилевская не только занималась спортом, чтобы похудеть, но также старалась питаться по рекомендациям диетолога. Благодаря этому звезде удалось сбросить 10 килограммов до конца лета.

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