Украинская певица и главная судья шоу «Співають всі!» Наталья Могилевская поделилась интересным видео со своими поклонниками на странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя звезда показала ролик, снятый для ТикТок. (чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Когда заснула на съемочной площадке», - подписала певица видео.

Могилевская с макияжем и в ярком оранжевом платье лежала на диване.

«Хватит меня снимать, я хочу спать», - огрызнулась она на камеру.

Потом эту же реплику она повторила, сменив интонацию на игривую.

Напомним, ранее Могилевская отмечала, что предпочитает следить за режимом сна, так как помнит, какие серьезные проблемы могут последовать за его несоблюдением. По словам певицы, ее одолевала депрессия, а в редкие часы сна беспокоили кошмары.

Могилевская определила для себя три важные составляющие счастья - это здоровый сон, правильный режим питания и спорт.

Напомним, худеющая Могилевская показала, чем приходится заниматься по ночам: "Чтобы не растолстеть"

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