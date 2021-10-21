Украинская певица и главная судья шоу «Співають всі!» Наталья Могилевская показала поклонникам, как сильно изменилась за годы своей карьеры.

Как пишет Politeka.net, 46-летняя звезда поделилась новым видео в своем ТикТок. В ролике Могилевская представила подборку своих фотографий с яркими образами за разные годы.

Свою сольную карьеру певица начала еще в 1995 году. За прошедшие годы Наталья выпустила множество песен и клипов, появлялась на многих шоу и даже снялась в нескольких фильмах. Естественно, не обошлось и без смены образов.

Первым в ролике появился свежий снимок Могилевской, на котором она позировала в своем роскошном образе с эполетом для шоу «Співають всі!». Следом шло фото 2020 года, на котором Могилевская была роскошной блондинкой в белом.

Затем Наталья показала себя в 2008 году, когда она была натуральной брюнеткой с тонкими бровями и подведенными карандашом глазами.

Последними шли фото 2006 года, когда Могилевская участвовала в «Танцях з зірками».

Поклонники оценили кадры с певицей.

«до сих есть фотка там где вы с мамой 2006 что-ли года», «Всегда прекрасная», «Я помню как я обожала в детстве ваши песни... Особенно я любила больше всех "Я танцевала" и моя мама вас слушала когда была в старшей школе», «то чувство, когда крашыха с юных лет», - пишут люди.

Напомним, судья "Співають всі" Демин раскрыл детали конфликта с Могилевской.

Как сообщала Politeka, Могилевская, Винник и Цибульская бурно отреагировали на участника шоу "Співають всі".

Также Politeka писала, что Могилевская смутила поведением с юным победителем шоу "Співають всі".