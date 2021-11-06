Украинские селебрити откровенно рассказали, что в детстве их не хвалили родители или близкие, и как это повлияло на их жизнь.

Как сообщает Politeka.net, украинские знаменитости Олег Винник, Наталья Могилевская, Настя Каменских, Светлана Тарабарова, Александра Зарицкая признались, что их не хвалили вообще или хвалили очень редко в детстве.

Так, Винник признался, что не очень-то его хвалили в детстве, так он был "выскочкой". "Не было за что. Я был очень такой видный, не мог усидеть", - с улыбкой вспоминает артист.

Не получала излишней похвалы и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. "Как-то похвали не слышала. На самом деле хвалили очень редко". О такой же ситуации рассказала и певица Настя Каменских, она отметила, что ее никогда не хвалили в детстве.

Еще одна украинская звезда Наталья Могилевская призналась, что в детстве была очень талантливой, но не получала похвалы. И это, по словам артистки, повлияло на ее жизнь.

"Я была очень талантливой девочкой, но за всю мою жизнь мне никто этого не сказал. И вообще, никто не сказал, что учится – это классно, это нужно. Вся учеба, мне все легко давалось, но я получала тройки, я только пела и танцевала. А вот сегодня я получаю действительно серьезное образование, я учусь в американской академии. То есть, я сегодня добираю то, что не набрала тогда. И это только потому, что меня никто не хвалил", - рассказала Могилевская.

Напомним, Похудевшая на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицкая, поразила своим обычным завтраком: "Должен быть сытным".

Как сообщала Politeka, "Тайная супруга" Винника, которая почти не дает интервью, покрасовалась в нарядах с вырезами: "Божественно".

Также Politeka писала, что Могилевская в модном полосатом тренче неожиданно заговорила о возрасте: "Не бывает слишком много лет".