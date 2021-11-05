Улюблений артист українських жінок, повелитель вовчиць Олег Винник серйозно хворий, через що не може давати концерти.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сюжет програми "Викриття", кумир мільйонів жінок Олег Винник опинився в скрутній ситуації через серйозну хворобу - у нього ларингіт. Це хвороба, яка може призвести до втрати голосу, що особливо небезпечно для артистів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

По всій країні Винник скасовує свої концерти, частково це пов'язано з карантинними обмеженнями, проте ще однією причиною могла стати хвороба і неможливість співати. Про те, що у нього ларингіт Олег сам розповів шанувальникам після того, як йому довелося скасувати кілька концертів у всеукраїнському турі.

У сюжеті хворобу артиста прокоментувала викладачка з вокалу Маргарита Мороз. Вона припускає, що захворів Винник через перевтому голосу, і ситуація досить серйозна. "Я знаю, що у нього зараз тур по Україні і нібито на одному концерті за лаштунками він навіть впав", - додала Мороз.

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