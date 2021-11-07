На шоу "Маска" раскрыли, кто скрывался в костюме Феи - звездные детективы пришли в восторг от увиденного, а Дзидзьо, оказывается, отгадал имя.

Звездные детективы шоу Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских пытаются отгадать героев в масках, сообщает Politeka.net. Иногда их версии, кто скрывается в костюме оказываются правдивыми, так и оказалась с Феей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страниц)

В частности, детектив Дзидзьо говорил, что под маской героини скрывается телеведущая и актриса Лилия Ребрик.

"Я угадал!", - кричал певец.

Лилия Ребрик удивленно призналась, что не понимает, как артист смог угадать, ведь она так старалась, и в костюме пытались спрятать ее фигуру.

"Мне даже крылья кажутся не такими тяжелыми... Они на самом деле 10 килограммов, представляете? Тут особенно и не покружишься", - поделилась артистка.

Публикация быстро собрала более 7000 просмотров и много комментариев:

"Лиличка ты настоящая Фея🔥 Прекрасный костюм и маска и хорошо пела😍Жаль, что так рано ее раскрыли😢", "Очень жаль, что выгнали такую красивую Маску, теперь там остались не очень яркие маски, разве что робот тигр и жирафа, остальные какие-то не оч", "Очень хотелось узнать кто же Фея? Но! Маску должен был снять Котик...Лично для меня -Фея гораздо более интересный персонаж👏".

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