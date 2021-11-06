Известный украинский ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук в шутливой форме высказался об антиваксерах, сделав третью прививку от коронавируса.
Ведущий популярных шоу на украинском ТВ делает публикации в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Владимир Остапчук рассказывает о личной и профессиональной жизни, а также высказывается на злободневные темы.
В частности, в одном из недавних сторис шоумен высказался в шутливой форме об антиваксерах.
"Вакцинироваться они боятся, а фигануть филлер в губы у мастера без медобразования в подвале они не боятся", - написал телеведущий.
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Отметим, Владимир Остапчук на днях сделал третью прививку от коронавируса.
Ранее телеведущий уже переболел ковидом, который тяжело у него протекал.
Этим летом звезда получил две дозы вакцины китайского производства, а третью перенес недавно, притом американского производителя.
По словам Остапчука, он готов делать укол хоть каждый месяц, ведь не хочет подхватить Delta штамм.
Примечательно, что в Израиле и Америке ативно делают третьи вакцины, а в нашей стране Владимир Остапчук стал одним из первых, кто решился.
Ведущий шоу "Маска" отметил - у него не было побочных эффектов, как в прошлый раз, даже рука в месте укола не болела.
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