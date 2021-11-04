Жена ведущего шоу «Маска» и «Співають всі» Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о трудностях в их отношениях, поделившись серией сториз в своем Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кристина рассказала подписчикам, что сейчас их с Остапчуком отношения переживают не лучшие времена.

«У нас с Вовой эти два дня были ух какие сложные темы для нашей семьи. Но надеюсь, что мое убеждение работает, что если проговаривать и постоянно это делать, то будет все гуд», - написала Горняк.

Она обратилась к своему мужу, напомнив ему о том, что осознанно выбрала его себе в партнеры.

«Любимый, я знаю, мы во многом не с первого раза слышим друг друга, но даже после сложных тем я утром проснулась и выбрала тебя», - подчеркнула Кристина.

Она отметила, что оба человека вступают в отношения с определенным опытом, а затем начинают примерять его друг на друга. По мнению Горняк, решить эту проблему могут откровенные разговоры в паре.

Кроме того, Кристина обратилась к своим недоброжелателям.

«Сразу опережаю «желающих нам добра». Мы не ссоримся, мы разговариваем на сложные темы, которые неизбежны, когда ты строишь семью!», - заявила жена Остапчука.

При этом конкретную причину их разногласий она так и не раскрыла.

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