Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о своем путешествии в Париж, а также о том, что ему пришлось сделать ради поездки.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Владимир был в стильном наряде. Остапчук фото сопроводил длинным текстом.

"У меня третья вакцина.

Знаю, что общество разделилось на вакцинаторов и антиваксов (дома у меня тоже до недавнего времени так было), у каждого лагеря свои страхи и аргументы, но третью вакцинацию я все таки сделал, хоть и планировал позже.

Летом сделал 2 укола CoronaVac и мой паспорт действителен до начала 2022 года.

Но тут случился Париж и чёткие правила: принимаем в страну только, если у вас полный курс вакцинации Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Китайской вакцины в списке не оказалось", - написал Владимир.

"Вакцина вакциной, а вот наряд мы тебе купили классный в Париже, тебе супер идёт!", - написала супруга Кристина.

"Есть тут те, кто думает, что после вакцинации не сможет иметь детей?", - написал еще Владимир под постом.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Делают люди вакцины и заболевают опять… не верю я в них- неизвестно что будет с людьми через пару лет после этого", "Грустно, что после вакцинации ни вайфай не раздаётся, ни со спутником связи нет, ни Америка на связь не выходит, да даже монетки и те не липнут", "Спасибо за правильный посыл в посте, не смотря на то, что много антивакцинаторов и часто блогеры боятся высказать свое мнение, чтобы всем нравится)))".

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