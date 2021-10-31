Популярный украинский ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук поделился с поклонниками фотографией в свитере с красноречивой надписью.

Как пишет Politeka.net, 37-летний украинский теле- и радиоведущий, актер и стендап-комик, которого украинцы знают как ведущего популярных шоу "Маска" и "Співають всі", часто делится различными фото и видео в своем Instagram.

Да, на этот раз Остапчук показал, как собирается на пробежку. Ведущий опубликовал фотографию из лифта, на которой был в специальных шортах и лосинах для бега, а также в черном свитере, на котором писало "Не разговаривайте со мной".

"Вместо тысячи слов", - подписал фотографию ведущий, который выглядел устало.

Также Остапчук рассказал, что для пробежки он выбрал Национальный Ботанический сад имени Н. Н. Гришка.

"Сегодня бегаю в парке Гришко, в центре Киева и понимаю, что осень, все таки, моя любимая пора. Ну красоты нереальные просто. Всем хорошего дня", - сказал Владимир.

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