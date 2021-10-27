Хореографиня та переможниця одного із сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про свій конфлікт із ведучим "Маски" та "Співають всі" Володимиром Остапчуком.

Як пише Politeka.net, хореографиня Ілона Гвоздьова перемогла на шоу "Танці з зірками" в 2018 році разом із гумористом Ігорем Ласточкіним. У цьому сезоні танцівниця участі не бере, однак активно коментує та оцінює виступи інших учасників. Через це у Гвоздьової був серйозний конфлікт зі співаком Melovin’ом та його партнеркою Лізою Русіною. Однак це не перший скандал, пов’язаний із Гвоздьовою та "Танцями з зірками".

В інтерв’ю "Зірковому шляху" танцівниця розповіла про свої соціальні мережі та сказала, хто з відомих людей слідкує за нею в Instagram. Так, на Гвоздьову підписані хореографи Євген Кот та Олена Шоптенко, балерина Катерина Кухар, її колишній партнер Ігор Ласточкін, а також Влад Яма, Юрій Ткач, Сергій Мельник, Оля Цибульська, Михайло Поплавський, Лілія Ребрик, Даша Астаф’єва, Слава Камінська та інші зірки.

"Знаєте, мені здається, вам краще сказати, кого в мене нема в друзях. У друзях в мене точно нема Володимира Остапчука. Бо, мені здається, у нас різні погляди на життя, на якісь відносини між людьми. Це та людина, яку я поважаю за його творчі здібності, він дуже талановитий ведучий, але для мене його людські якості трохи розбіжні із моїм виявленням", - сказала Ілона.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук якраз були парою на шоу "Танці з зірками", коли телеведучий оголосив про своє розлучення з першою дружиною Оленою Войченко. Роль розлучниці приписали Гвоздьовій, через що в Ілони з чоловіком почалися сварки.

За словами хореографа, вона навіть просила Володимира публічно спростувати ці чутки, але той відмовився. Через це стосунки знаменитостей погіршилися. Гвоздьова каже, що вони можуть пересіктися по роботі, але не більше.

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