Відомий український телеведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук показав романтичне фото зі своєю дружиною Христиною Гірник.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото. На кадрі Володимир Остапчук тримає у своїх обіймах свою дружину Христину Гірник. Як відомо, він зі своєю дружиною відправився в Париж, звідки показав романтичний момент з нею.

"Я тільки вчуся дякувати.



За все те, що трапляється в моєму житті.



За людей, які поруч.



За любов, яка в душі і в повітрі.



За Париж, який так тобі, @kristygor йде.



І за найкращий вибір, який нам допомогли зробити.



Ця осінь просто чарівна 🍁



Хто з вас був у Парижі?) ",- запитав Володимир Остапчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Шалено красиві і щасливі", "Як красиво!", "Париж 🔥. Але тільки якщо розділити його з коханою людиною 😍. Подвійно", "Вау, круті".

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