Володимир Остапчук, ведучий популярного проекту" Маска", показав незвичайний образ для святкового випуску шоу на Хеллоуїн, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є успішним телеведучим. Зірка знявся в" Співають всі", а тепер зайнятий проектом" Маска", другий сезон якого стартував нещодавно. На сторінці Instagram проекту з'явилося фото нового образу Володимира для випуску.

Як виявилося, Остапчук вирішив стати Фредді Крюгером з культового фільму"Кошмар на вулиці В'язів". Володимир стояв у рваному светрі, в масці, а також з рукою, на якій були леза замість пальців.

"У другому випуску шоу маска ведучий Володимир Остапчук @vova_ostapchuk продемонструє образ моторошного персонажа фільму" Кошмар на вулиці В'язів " Фредді Крюгера.

"Створення цього образу зайняло 4 години. Процес, звичайно, дуже кропіткий, я навіть не уявляю, як люди знімаються в кіно і кілька місяців ходять з таким гримом. Це просто інша особа!» ,- розповів ведучий.

Ставте в коментарях для Володимира, якщо сподобалося його перевтілення", - було написано під фото.

Фанати поставили лайки і написали коментарі:

"Крутий", "справжній Фредді Крюгер, але мирний", " буде виставка масок 2го сезону в ЦУМі?", "Без Вови, як і без наших суддів сезону, шоу не таке яскраве", "дуже круто".

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