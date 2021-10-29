Дружина ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Гірняк поділилася подробицями про їх спільну поїздку в Париж, куди вони втекли з України на два дні.

Як пише Politeka.net, нотаріус і блогерка Гірняк розповіла про те, як вони з Остапчуком полетіли в Париж на два дні, після чого вона вирішила залишитися в місті ще на два дні, проте тепер уже зі своїми подругами.

За словами Христини, до цього вона вже відвідувала місто кохання кілька разів, тому знала, що його вулицями варто багато гуляти пішки.

"Жили ми з видом на Ейфелеву вежу, а за рогом був Grand Opera-просто WoW, просто мрія! Прокидалися цього разу рано, щоб все встигнути, так і вийшло!... Відвідали Оперний театр-рекомендую! Відвідали Будинок-музей YSL - це відчуття теж незабутнє!",- поділилася враженнями дружина ведучого.

Вона додала, що багато місць виявилися повністю заброньовані, тому у них з чоловіком з'явився стимул повернутися в Париж вже навесні.

"Полюбила я Париж, а ще більше полюбила наш Париж з Вовою. Обов'язково повернемося!" ,- написала Гірняк.

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