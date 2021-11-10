Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась новыми кадрами своего роскошного отдыха на Мальдивах, куда отправилась с дочками – Машей и Алисой.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова показала новые фрагменты отпуска в Instagram-сторис.
«Нас привезли на такой маленький песчаный остров посреди океана. И сейчас нас будут там, я так понимаю, поить. Опыт диджея…», -
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Индексация пенсий: кто может рассчитывать на солидную надбавку в ближайшее время
Тысячи украинцев находятся в реанимации, Ляшко раскрыл динамику: "В течение 2-3 недель..."
Трагедия в школе унесла жизни более 20 детей, много раненых: "Все занятия прекращены"
Тригубенко разоткровенничался об отношениях после провала в "Холостячке" и успел пожалеть: "Наговорил кучу лишнего"
Также Полякова показала свою дочь Машу с бокалом в руке.
И младшую дочь - Алису.
Полякова похвасталась и яствами, которыми их угощали на острове.
Вчастности там были креветки, приготовленные на углях.
Для этой поездки Оля Полякова нарядилась в легкое светлое платье, дополнив образ темной шляпой.
Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности: "Что это у вас тут...".
Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?".
Также Politeka писала, что Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык: "Мы приехали в рай".