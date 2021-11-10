Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась новыми кадрами своего роскошного отдыха на Мальдивах, куда отправилась с дочками – Машей и Алисой.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова показала новые фрагменты отпуска в Instagram-сторис.

«Нас привезли на такой маленький песчаный остров посреди океана. И сейчас нас будут там, я так понимаю, поить. Опыт диджея…», -

Также Полякова показала свою дочь Машу с бокалом в руке.

И младшую дочь - Алису.

Полякова похвасталась и яствами, которыми их угощали на острове.

Вчастности там были креветки, приготовленные на углях.

Для этой поездки Оля Полякова нарядилась в легкое светлое платье, дополнив образ темной шляпой.

Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности: "Что это у вас тут...".

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?".

Также Politeka писала, что Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык: "Мы приехали в рай".