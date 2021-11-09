Известная украинская певица Оля Полякова показала яркие кадры с роскошного отдыха на Мальдивах, куда отправилась с дочками.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова недавно отправилась на отдых на сказочные Мальдивы. Кадры своего роскошного досуга с двумя дочками звезда показала в Instagram-сторис.

Так, среди прочего, на снимках можно увидеть 16-лтенюю дочь певицы Машу, которая вместе с мамой и сестрой отправилась к океану. Перед камерой девушка позирует на белом пляже в коротком платье и с бокалом в руках. К слову, ее наряд так и развивается на ветру, оголяя стройные ноги.

На еще одной сторис девушка в этом же наряде сидит прямо на песке и изящно позирует камере звездной мамочки. Рядом с ней видно младшую сестру Алису, а в конце Оля показывает и себя на пляже. Похоже, звездной семейство отлично проводит время на роскошном отдыхе у океана.

Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности: "Что это у вас тут...".

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?".

Также Politeka писала, что Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык: "Мы приехали в рай".