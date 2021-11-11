16-летняя дочь Оли Поляковой Маша опубликовала видео мамы, которая показала, какую просьбу попросила выполнить подростка.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является дочерью легендарной отечественной певицы Оли, которая прославилась благодаря альбомам "Шлепали шлепки" и "Королева ночи". Сейчас Оля вместе с дочерьми отправилась отдыхать на Мальдивы. Звезда сняла апартаменты с собственным пляжем и бассейном. Старшая дочь Маша и Оля регулярно делятся фото и видео в Инстаграм, хвастаясь отдыхом.

Оля Полякова опубликовала видео, на котором сняла Машу. Дочь сделала репост, показав, как развлекалась.

На кадрах Маша дула в трубку, на конце которой было стекло в раскаленном состоянии.

"Попросила Машу дунуть", - написала Оля под видео.

"Але, Машуля, ох, как ты дуешь, ух ты. Давай-давай", - сказала Полякова в видео.

Напомним, Оля Полякова с мужем и детьми побаловали себя деликатесами, недоступными миллионам украинцев

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