Известная певица, детектив шоу «Маска» Ольга Полякова, которая уехала с семьей на Мальдивы, рассказала, как трудно ей дается отдых из-за того, что она не может расслабиться.

Как пишет Politeka.net, артистка уже несколько дней отдыхает на Мальдивах, хвастаясь роскошными видами и прекрасной фигуркой. В этот раз певица сняла себя в легком платье около моря, поделившись своими размышлениями.

«У меня очень много планов и сил на них надо много! Так что, пока есть тут пару деньков, надо отдыхать! Но расслабиться до конца не могу, все время что-то решаю, и о чем-то беспокоюсь, сама себя задолбала! А вы на какой день расслабляетесь?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«В таком платье я бы в первый день расслабилась», «Какое красивое платье», «Красотки вообще», «Красоточка», «Фея», «Олечка, Вы красотка!», «Красиво жить не запретишь», «Невероятная женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Полякова внезапно стала писательницей: "Куда катится мир".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, чем занята ее дочь на Мальдивах: "Ох, как ты дуешь...".

Также Politeka писала, что Оля Полякова с мужем и детьми побаловали себя деликатесами: "Сойти с ума...".