Відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив показати українцям закулісся шоу "Майстер Шеф", поділившись кадрами зі зйомок.
Напередодні шоумен оголосив про те, що стартували зйомки нового сезону «Майстер Шеф», в якому він знову буде головним суддею проекту. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Ектор вирішив показати, як насправді відбувається процес створення популярного шоу.
"Трохи закулісся. Обожнюю цю атмосферу ... Тепер я готовий до зйомок", - написав Ектор, показуючи знімальний майданчик і себе в гримерці.
Він розповів, що зйомки проекту починаються рано вранці, тому учасники знімального процесу спочатку часто виглядають сонними.
"День триває довго. Хочеться спати, але потрібно працювати", - підкреслив шоумен.
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Він зізнався, що навіть на знімальному майданчику його підтримує подруга – собака по кличці Лупі.
"У мене є Лупіта. Вона любить гратися з учасниками і командою. І вона всіх любить", - розповів Хіменес-Браво, демонструючи Лупіту на камеру.
Суддя "Майстер Шеф" також розповів, що на зйомках у нього завжди особлива дієта, яка складається тільки з корисних продуктів.
Нагадаємо, Хіменес-Браво відкрив завісу таємниці над новим сезоном "Майстер Шеф".
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво оголосив про початок нового етапу у своєму житті.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво вперше вивів у світ свою головну жінку.