Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время со своей любимой женщиной и самым близким человеком на важном мероприятии.
Несколько недель назад впервые за восемь лет мама Эктора решила приехать в Украину. Специально для этого женщина летела практически сутки с пересадками, чтобы побыть дома со своим ребенком.
И хотя мужчина уже взрослый и достаточно популярный, он не скрывает свою привязанность к, как он говорит, самой любимой и дорогой женщине.
Эктор очень тепло относится к матери и теперь часто появляется на мероприятиях вместе с ней. В частности, недавно он посетил презентацию по случаю начала съемок нового сезона «МастерШеф», в котором традиционно будет судить таланты молодых поваров.
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«Сегодня отдыхаем, а уже завтра начинаются съемки. Встретили наших друзей. Это большой ивент для всех, которые создают любимые ваши шоу», - пишет Эктор.
Также в других Стори судья шоу рассказал, что занимался спортом, и после этого решил поплавать в бассейне. Вместе с Эктором была его мама, и, вероятно, любимая женщина.
"Как хорошо, что после спорта есть бассейн. Как хорошо, когда у тебя есть любовь", - поделился Эктор, подняв палец.
"День предстоит насыщенный, нужно быть готовым на 100%", - написал ресторатор.
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