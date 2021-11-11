Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время со своей любимой женщиной и самым близким человеком на важном мероприятии.

Несколько недель назад впервые за восемь лет мама Эктора решила приехать в Украину. Специально для этого женщина летела практически сутки с пересадками, чтобы побыть дома со своим ребенком.

И хотя мужчина уже взрослый и достаточно популярный, он не скрывает свою привязанность к, как он говорит, самой любимой и дорогой женщине.

Эктор очень тепло относится к матери и теперь часто появляется на мероприятиях вместе с ней. В частности, недавно он посетил презентацию по случаю начала съемок нового сезона «МастерШеф», в котором традиционно будет судить таланты молодых поваров.

«Сегодня отдыхаем, а уже завтра начинаются съемки. Встретили наших друзей. Это большой ивент для всех, которые создают любимые ваши шоу», - пишет Эктор.

Также в других Стори судья шоу рассказал, что занимался спортом, и после этого решил поплавать в бассейне. Вместе с Эктором была его мама, и, вероятно, любимая женщина.

"Как хорошо, что после спорта есть бассейн. Как хорошо, когда у тебя есть любовь", - поделился Эктор, подняв палец.

"День предстоит насыщенный, нужно быть готовым на 100%", - написал ресторатор.

Напомним, Виктор Павлик похвастался подросшим сыном, впечатлив даже Зиброва.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала любимое фото с сыном, который очень на нее похож.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика рассказала о подарке для сына, который она не смогла вручить.