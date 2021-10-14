Известный шеф-повар и главный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев верхом на коне в национальном костюме.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным ресторатором и шеф-поваром. Он прославился в Украине благодаря своей работе в шоу "МастерШеф", где он уже 11 сезонов остается главным судьей.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке он верхом на белом коне в национальном украинском костюме - в вышиванке и шароварах, а в руке он держит украинский флаг. Под фото он решил поздравить украинцев с важным праздником.

"ДЕНЬ УКРАИНСКОГО КОЗАЧЕСТВА!



Друзья, в этот день не хочу говорить громких слов и красивых речей. Просто спасибо вам. Каждый, кто защищает нашу страну ценой своей жизни — настоящий герой, про который мы должны знать.



Они могут быть незаметны в ваш привычный жизнь. Но благодаря им украинцы могут спать спокойно. У нас мирное, чистое небо, дети растут, мы занимаемся любимым делом, бизнес развивается, а Украина живет.



Все это, заслуга наших защитников 🙏🏻



Дорогие девушки, я знаю вы любить поздравлять в такой праздник своих мужчин. Не думайте, что в этот день им нужны дорогие подарки.. Нет.



Просто сделайте свой мужчина приятный сюрприз, подарите эмоцию. Вкусный ужин при свечах, поездка на картингах, поездка в горы или новый город, осуществите небольшую мечту ваш любимый.



Нам всегда нужен ваш забота, любовь и поддержка. Мы хотим знать, что вы рядом.



Ведь украинцы точно знают, что их защитники рядом и берегут их покой день и ночь.



Спасибо вам за это, с праздником!", - поблагодарил украинцев Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для шеф-повара: "Настоящий козак", "Истинный украинский козак".

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