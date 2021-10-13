Ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился собственными секретами успеха, которые помогли ему открыть целых 14 заведений за свою карьеру.
Известный шеф-повар колумбийского происхождения поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, Эктор решил поделиться подписчиками своим опытом открытия ресторанов. Сам шоумен называет его «огромным».
«Впервые я это сделать в 17 лет, когда еще работал помощник на кухня — Puerto BAMBU, традиционный колумбийский кухня, Букараманга, Колумбия. До сих открыт, хоть и маленький ресторанчик в спальный район», - рассказал Хименес-Браво.
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Он уточнил, что всего за свою карьеру поучаствовал в открытии 14 заведений. Из них 6 были отелями, в каждом из которых работало по 2-4 ресторана.
Хименес-Браво раскрыл 5 правил, без которых, по его мнению, не может быть успешным ни один новый проект.
Первым пунктом шоумен назвал «чистую концепцию».
«Спросите себя: "Какой ассоциация должен быть с этим заведением?” Если ты решил создать сэндвич-бар, разве там могут быть лягушачьи лапки? Будь честный и понятный для гостей, а особенно для команды», - пояснил Эктор.
Помимо этого, он посоветовал подбирать команду, в которой каждый будет придерживаться одной «кулинарной философии» - то есть идеи заведения. Следующим пунктов Эктор подчеркнул, что каждый участник команды должен быть «амбассадором ценностей» ресторана, и транслировать их гостям.
Также, по словам Эктора, важны удачная локация и сформированная бизнес-стратегия.
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