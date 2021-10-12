Известный ресторатор колумбийского происхождения и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво после возвращения из Канады поделился с украинцами полезным видео.
Как пишет Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем Эктор решил поделиться вкусным рецептом творожных панкейков с яблоком.
Для создания вкусного и полезного завтрака необходимы следующие ингредиенты:
– Творог — 200 гр.
– Мука — 70 гр.
– Яйцо — 2 шт.
– Соль.
– Сахар — 2 ст.л.
– Сода — 0,5 ч.л.
– Яблоко — 1 шт.
Для начала Эктор предлагает смешать тесто для панкейков. Яблоко же нужно просто нарезать кольцами, избавившись от середины. Затем на сковородку нужно выложить слой теста и положить на него кусочек яблока. Получившийся панкейк обжаривается с двух сторон до готовности.
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«Суперзавтрак для всех в доме», - назвал рецепт Хименес-Браво.
Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Огонь! Надо приготовить», «Нужно обязательно попробовать», «Как вкусно», «Бомба, я приготовлю», «Приятного аппетита», - пишут люди.
Отметим, что до этого Эктор ездил отдыхать в Канаду, которая стала для него вторым домом помимо Украины, где шоумен сейчас живет и работает.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво впечатлил редким фото из своего архива.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, куда первым делом отправился по возвращении в Украину.
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво вернулся в Украину к своей любимице.