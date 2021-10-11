Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, что делал сразу после того, как вернулся в Киев из Канады.

Как сообщает Politeka.net, украинско-канадский ресторатор, шоумен и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто радует подписчиков яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, недавно шоумен побывал в Канаде, что и показывал в своем микроблоге, а теперь вернулся назад в Украину, и тоже поспешил сообщить об этом своих фолловерам.

Оказалось, что первым делом по возвращению в Киев, Эктор отправился к своему парикмахеру приводить в порядок прическу. В сторис ресторатор показал, что сидит в кресле мастера, а затем и результат его работы.

"После Канады одна из первых задач – посетить парикмахера. Показать, какой будет результат? Я готов", - подписал сторис Хименес-Браво, а также продемонстрировал модную стрижку на голове.

Напомним, Эктор Хименес-Браво в халате показал тайную возлюбленную, в Сети "разгадали" ее имя: "Так это же..."

Как сообщала Politeka, Счастливый Хименес-Браво решился рассказать о своей девушке: "Когда я первый раз приехал в Украину..."

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чего нет ни в одной стране мира: "Только в Украине"