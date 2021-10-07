Известный ресторатор, звезда кулинарного шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво решил рассказать своим поклонникам о главной ошибке, которую он допускал как звезда.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм мужчина продолжил рассказывать личные истории из своей жизни.

«Это было 4-5 лет назад, когда я ещё не научился отделять личную жизнь и телевизионной. И тогда все смешалось и стало как одна. Любые комментарии, на мой счёт, ошибки, которые я делал, ссоры с коллегами, с судьями, если текст перепутал или любой другой факап — я все воспринимал очень близко к сердцу!», - признался Эктор.

По его словам, постоянный стресс отразился на его здоровье и сне.



«Теперь пришёл к тому, что вот веду блог, рассказываю вам о себе, о своей другой стороне, и я уже не боюсь — плохо отреагируют или хорошо. Это моя жизнь, и я ее прожил и живу дальше, я здоров и это самое главное», - подвел итог мужчина.



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